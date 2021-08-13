Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы "ПРОГНОЗ" с Викторией Панченко на канале "Знай24" рассказал, почему Майданы в Украине не могут быть проплаченными

"Майдан в Украине всегда может быть. Какой угодно. Но точно Майдана какого не может быть — это организованного Порошенко. С таким антирейтингом, и с таким имиджем политика, который врет, он может выводить только свою секту. А этого недостаточно, чтобы организовать Майдан… Когда мы слышим от политика… Что Майданы могут быть проплачены — это полное непонимание как это происходит", - сказал Сергей Гайдай.

Он отметил, что и в первом, и во втором Майдане, он был на всех уровнях организации.

"Как происходят Майданы. Майданы происходят из-за ошибок власти. То есть, когда ты нарушаешь устоявшийся социальный договор… Первый Майдан произошел, потому что такой договор был нарушен. Украинцы были готовы терпеть любые безобразия со стороны власти, но просили оставить себе только одну вещь: приходит ваш срок — мы имеем право вас поменять. А тут вам сказали: "знаете, ребята, идите в одно место. Мы посчитаем голоса, как посчитаем нужным". И это вывело людей на протесты", - добавил Гайдай.

По его словам, Майдан не может возникнуть по желанию олигархов. И все попытки его сделать — выглядели дешевым спектаклем.

"Просто свести за деньги народ — у вас ничего не получится. Но олигархи и политики научились в этой стране эффективно использовать эту волну. Они стали теми серферами, которые, увидев, что идет волна, понимали, что став на доску можно приехать во власть", - подчеркнул политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Бизяев назвал факторы, из-за которых украинцев может ждать "горячая" осень.

Также Politeka сообщала, что эксперт отметил, что оппозиция имеет протестный потенциал, но не может его синхронизировать.