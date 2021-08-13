Сегодня, 13 августа, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выйдет очередной выпуск проекта «Юристы отвечают», в котором темой эфира станут самые актуальные вопросы по кредитам, ипотеке и отношениям с банками.

Экспертом в новом эфире будет адвокат, руководитель практики гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко. В режиме лайв он расскажет, как бороться с незаконными действия кредиторов, как снять арест с ипотечной квартиры, возможно ли добиться заморозки или даже прощения кредита банком и о других вопросах, которые волнуют украинцев.

Тема выпуска будет интересна всем, кто хочет обезопасить себя в существующих отношениях с кредиторами или обрести нужные знания на будущее.

Во время эфира у зрителей будет возможность спросить у юриста все, что их интересует по теме эфира, и получить краткую консультацию в виде ответов от профессионала.

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