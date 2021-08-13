Почему канцлер Германии решила прилететь в Украину 22 августа? На эту тему рассуждает политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале «Знай 24», рассказывая о сложных моментах их разговора с президентом Зеленским.

По мнению Бизяева, визит Меркель в Украину можно объяснить как эхо согласия на строительство «Северного потока-2». С другой стороны, рассуждает он, это не единственная причина.

В частности, политолог акцентирует внимание на ситуации на Донбассе и Минских соглашениях. «Не будем забывать, что практически сразу после подписания сделки Меркель-Байден Министерство иностранных дел Германии в очередной раз призвало Украину имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство», - напоминает он и добавляет, что на призывах пока все и закончилось.

Попутно Бизяев вспоминает, как вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о согласии Украины имплементировать формулу Штайнмайера. Эксперт отмечает, что, с одной стороны, это может обойтись вписыванием нескольких новых фраз в законодательство, с другой - есть много «но».

Кроме этого, напоминает политолог, Резников поднял тему закона об амнистии, а он является политической частью Минских соглашений. «Там пока больше вопросов, чем ответов. Потому что в любом случае, согласно Минским соглашениям, закон об амнистии надо согласовывать с другой стороной», - говорит Бизяев. По его словам, другая сторона не дает никаких комментариев.

Также эксперт вспоминает о «ключевых кластерах» реализации Минских соглашений, которые в свое время предложили Германия и Франция. Он предполагает, что это тоже могло стать причиной визита Меркель, но все еще открытым остается вопрос с французским кластером. «Почему молчит Франция? Ведь Франция, в том числе в лице Макрона, являлась одним из посредников в переговорах России и Украины», - возмущается Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, какой он видит сороковую годовщину независимой Украины.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, чего больше всего боится Европа в лице Меркель и Макрона.