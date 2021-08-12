Какая политическая сила сейчас может считаться представителем, условно говоря, «улицы»? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политолог Пётр Охотин.

«Говоря об улице, нужно выделять несколько группировок. Во-первых, ещё с 2014 года на украинской улице совершенно исчезли левые движения. Прежде их представляла в основном «Боротьба», членов которой заметили в одесских беспорядках 2 мая 2014 года, а кое-кто отправился поддерживать «народные республики» – правда, им такая поддержка оказалась не нужна. Пророссийские силы сейчас тоже сидят глубоко в загашнике, хотя «Украинский выбор» имеет достаточно широкую региональную сеть. Впрочем, я думаю, что сейчас основной «крысиный король» задавлен. Сейчас пророссийская ниша остаётся открытой, и некоторые силы, связанные с украинскими олигархами, претендуют на неё», - считает политолог.

По его мнению, такая тенденция представляет серьёзную угрозу, но СБУ внимательно следит за подобными структурами, а до недавнего времени этим занималось и МВД.

«Думаю, что Монастырский имеет свой взгляд на эти вещи и не допустит пророссийского реванша», - говорит Пётр Охотин.

Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Николай Спиридонов заявил о необходимости возвращения бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова в украинскую политику.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев дал прогноз относительно деятельности Дениса Монастырского во главе МВД.



