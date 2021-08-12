Общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский рассказал в новом выпуске программы «Личность» Сергея Дойко, как сбежал из университета и почему баллотировался в Президенты Украины.

«В первый раз я вступил в семейный вуз, это институт имени Микояна, промышленной теплоэнергетики. Промучился там два курса. Это было просто невыносимо. Я оттуда сбежал. Это была трагедия для моих родителей. Мой дед преподавал в этом вузе экономику, был завкафедрой», - рассказывает он.

Вторая попытка получить высшее образование также оказалась неудачной, продолжает политический и общественный деятель.

«Потом я уже позже поступил на исторический факультет Киевского университета имени Шевченко. Но потом начались различные события, оказалось, что участвовать в истории гораздо интереснее, чем ее изучать. И после первого курса я пошел в водоворот событий, так сказать. Потом я подумал, что все выдающиеся революционеры были студентами-недоучками, и нужно поддерживать марку», - рассказывает Корчинский о своей неудавшейся студенческой жизни.

Он также прокомментировал свои действия, когда в 2004 году баллотировался на пост Президента Украины.

«Это было так давно, что уже стало неправдой. Такая авантюра была. Понятно, что это было не с целью избраться президентом, а с целью осуществить ряд перформансов. Собственно говоря, это и удалось. Это была галимая авантюра», - говорит он.

По его словам, таких авантюр в жизни хватает и сегодня.

«Я бы не сказал, что это политические авантюры. Если политика - это борьба за должности, то такой политикой я не занимаюсь. Это больше то, что связано с социальной жизнью и с искусством», - резюмирует политик.

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