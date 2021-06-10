Про те, як в Україні з'явився університет митної справи та фінансів, у програмі Анатолія Макаренка «Діалоги з Макаренком» розповів доктор історичних наук і наук із держуправління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, державний радник митної служби 3 рангу Віктор Ченцов.

«У 2011 році наш виш мало не поховали, коли штучно об'єднали з аграрним вишем митну академію і фінансову академію. Причому мені розповідали на високому рівні: «Що ви вважаєте, аграрії не повинні знати зовнішньоекономічну діяльність?». Аргументи настільки непрофесійні, що не варто їх обговорювати», - розповідає Ченцов.

Через три роки справедливість взяла гору.

«У 2014 році уряд зробив дуже правильний крок, щоб аграрний університет був аграрним університетом (він називається аграрно-економічний), а митна та фінансова академії об'єдналися в університет. Це було правильно в зв'язку з тим, що податківці й митники тоді були об'єднані, і ми працювали на два напрямки: і на податкову, і на митну – тодієдину службу», - згадує вчений.

«Сказати, що ми однаково добре готуємо податківців і митників – ні.Звичайно, податківців краще готує колишня податкова академія, і це правильно – коженповинен спеціалізуватися. Думаю, ми можемо претендувати на те, що краще за інших готуємо не просто митників, а фахівців у зовнішньоекономічній діяльності. Тому що в цьому випадку митники – цеті, хто працює на державу, а фахівці зовнішньоекономічної діяльності – цепотенціал, який, напевно, не готує ніхто: декларанти, брокери, зараз називають уповноважені економічні оператори і так далі», - говорить Ченцов.

Свого часу виш запропонував Всесвітній митній організації імплементувати професійні стандарти і працює, єдиний в Україні, за цими міжнародними стандартами. Його визнали базовим навчальним закладом. 11 червня виповнюється 25 років з дня заснування університету.

Нагадаємо, завдання митниці не випускати з країни потоки контрабанди, - Макаренко.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Макаренка, що Митна служба України повністю підпорядкована Міністерству фінансів.