О том, как в Украине появился университет таможенного дела и финансов, в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко» рассказал доктор исторических наук и наук по госуправлению, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, государственный советник таможенной службы 3 ранга Виктор Ченцов.

«В 2011 году наш вуз чуть не похоронили, когда искусственно объединили с аграрным вузом таможенную академию и финансовую академию. Причем мне рассказывали на высоком уровне: «Что вы считаете, аграрии не должны знать внешнеэкономическую деятельность?». Аргументы настолько непрофессиональные, что не стоит их обсуждать», - рассказывает Ченцов.

Через три года справедливость восторжествовала.

«В 2014 году правительство сделало очень правильный шаг, чтобы аграрный университет был аграрным университетом (он называется аграрно-экономический), а таможенная и финансовая академии объединились в университет. Это было правильно в связи с тем, что налоговики и таможенники тогда были объединены, и мы работали на два направления: и на налоговую, и на таможенную – тогда единую службу», - вспоминает ученый.

«Сказать, что мы одинаково хорошо готовим налоговиков и таможенников – нет. Конечно, налоговиков лучше готовит бывшая налоговая академия, и это правильно – каждый должен специализироваться. Думаю, мы можем претендовать на то, что лучше других готовим не просто таможенников, а специалистов во внешнеэкономической деятельности. Потому что в данном случае таможенники – это те, кто работает на государство, а специалисты во внешнеэкономической деятельности – это потенциал, который, наверное, не готовит никто: декларанты, брокеры, сейчас называют уполномоченные экономические операторы и так далее», - говори Ченцов.

В свое время вуз предложил Всемирной таможенной организации имплементировать профессиональные стандарты и работает, единственный в Украине, по этим международным стандартам. Его признали базовым учебным заведением. 11 июня исполняется 25 лет со дня основания университета.

Напомним,Задача таможни не выпускать из страны потоки контрабанды, - Макаренко.

Напомним, Politeka сообщала со слов Макаренко, что Таможенная служба Украины полностью подчинена Министерству финансов.