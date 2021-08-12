В эту пятницу, 13 августа, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит очередной выпуск проекта «Юристы отвечают». В новом эфире темой станут самые актуальные вопросы о кредитах и обо всем, что с ними связанно.

Отвечать на волнующие зрителей вопросы в новом выпуске будет адвокат, руководитель практики гражданских споров Адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко.

В этом эфире он расскажет, что такое реструктуризация кредита и возможно ли его прощение банком, как обжаловать незаконные действия кредитора, как действовать при выселении из квартиры за долги, и даст практические советы, исходя из многолетнего опыта работы в этой сфере.

Во время прямой трансляции у зрителей будет возможность задать интересующие их вопросы по теме выпуска адвокату и получить бесплатное разъяснение квалифицированного специалиста.

Напомним, для Politeka Шишкин заявил, что не имеет значения, кто написал конституцию-лишь бы ее выполняли.

Как сообщала Politeka, адвокат рассказал, что, если вы оплачивали алименты на не своего ребенка, то вы имеете право на компенсацию этих средств.