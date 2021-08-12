В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» журналист, идеолог, председатель «Центра исследований политических ценностей» Александр Доний рассказал, почему-то, что до нас не дошло много идей Реформации, которые были восприняты странами Европы, обусловило идейное отставание Украины.

Он заявил, что идейное отставание Украины составляет по некоторым параметрам 50 лет, по некоторым - 100 лет, а по некоторым - ровно 504 года, имея в виду Реформацию. По его словам, Мартин Лютер был не первым протестантом, было несколько волн нравственно-религиозных реформаций, но он является удачным реформатором.

«С тех пор был задан задел не для всей Европы. Сначала - северной Европы, которая восприняла на уровне элит его идеи, а затем в результате контрреформации католическая церковь приняла такие же идеи, она была вынуждена взять те идеи. А к православному миру, к нам, те идеи дошли частично: языково-культурная революция, которая и до сих пор у нас продолжается», - говорит Доний.

Он объяснил, что Лютер перевел Библию с латыни на немецкий и таким образом приблизил образование до низов, так как ранее это было преимуществом только элитных, аристократических групп, которые владели другим языком. Отголоском этой языково-культурной реформации он называет перевод Острожского Евангелия, и наша борьба в языково-культурном направлении - это борьба прежде всего за язык.

«Но многое до нас не дошло: этика самоограничения, этика труда, которые были там заложены. И что обусловило как раз превалирование стран Северной Европы, бывших протестантских - там отход от религии сейчас самый большой среди других стран. Я постоянно подчеркиваю, согласно всем статистическим данным, по уровню благосостояния на первом месте - бывшие протестантские страны, на втором - бывшие католические, а на третьем - православные. Азия - другой мир, и там надо с другим осмыслением подходить», - считает Доний.

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