Російська мова – це загроза чи все ж таки наш актив? На цю тему розмірковував перекладач, ветеран батальйону «Айдар» Максим Козуб у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня».

«Я не думаю, що це загроза... Я дійшов такої думки, що деякі наші патріоти, по суті, повторюють Путіна. Тому що Путін каже: «Всюди, де російська мова – це «русский мир», це наші люди, ми пошлемо війська в ту Україну…». І ці наші земляки кажуть: «В Україні всюди, де російська мова – це «русский мир», туди Путін пошле війська і України не буде». Тобто якось перегукується це», - каже експерт.

Водночас він зазначає, що, звичайно, було б краще, якби наша країна не мала позаду багатьох століть русифікації та всього, що з цим пов’язано.

«Але історію не перепишеш. І історія склалася так, як вона склалася. І в результаті ми маємо значну частину населення України, частину українського народу, яка російською принаймні як другою мовою володіє. Варто це використовувати», - сказав Козуб.

Також ветеран зазначив, що у взводі, яким він командував, близько 42% бійців були з Луганська та області – звичайно, більшість з них розмовляли російською.

«Вони, звичайно, українську розуміли, і намагалися багато хто нею розмовляти. І воювали за Україну, хтось із них був і поранений, і гинув у боях за Україну – при цьому багато хто з них був російськомовним етнічним росіянином за кров’ю, генами…», - резюмував перекладач.

Як повідомляла Politeka, Друзенко закликав відкрити якісні безкоштовні курси української мови.

Також Politeka писала, що Кремінь розповів про шлях до панування української мови як державної.