Русский язык – это угроза или все же наш актив? На эту тему рассуждал переводчик, ветеран батальона «Айдар» Максим Козуб в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Я не думаю, что это угроза... Я пришел к такому мнению, что некоторые наши патриоты, по сути, повторяют Путина. Потому что Путин говорит: «Везде, где русский язык – это русский мир, это наши люди, мы пошлем войска в ту Украину...». И эти наши соотечественники говорят: «В Украине везде, где русский язык – это русский мир, туда Путин пошлет войска и Украины не будет». То есть перекликается это», - говорит эксперт.

В то же время он отмечает, что, конечно, было бы лучше, если бы наша страна не имела позади многих веков русификации и всего, что с этим связано.

«Но историю не перепишешь. И история сложилась так, как она сложилась. И в результате мы имеем значительную часть населения Украины, часть украинского народа, который русским языком по крайней мере как вторым языком владеет. Стоит это использовать», - сказал Козуб.

Также ветеран отметил, что во взводе, которым он командовал, около 42% бойцов были из Луганска и области – конечно, большинство из них говорили по-русски.

«Они, конечно, украинский язык понимали, и пытались многие на нем разговаривать. И воевали за Украину, кто-то из них и был ранен, и погибал в боях за Украину – при этом многие из них были русскоязычным этническим россиянином по крови, генами...», - резюмировал переводчик.

Как сообщала Politeka, Друзенко призвал открыть качественные бесплатные курсы украинского языка.

Также Politeka писала, что Креминь рассказал о пути к господству украинского языка как государственного.