В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» журналист, идеолог, председатель «Центра исследований политических ценностей» Александр Доний рассказал, что, по его мнению, стало основной причиной распада СССР.

«У коммунистов была идея, и у меня есть собственная гипотеза, почему был в конце концов разрушен СССР. Все, как правило, журналисты и политологи используют штампы. Мы все подвергаемся общественным манипуляциям нашего окружения, но желательно все-таки как можно чаще и больше заниматься осмысления», - отметил Доний.

Он рассказал, что касательно разрушения СССР обычно пишут, что это произошло из-за экономических проблем. Однако сам Доний это отрицает и имеет собственную теорию, ведь, отмечает он, экономические неурядицы не разрушают Северную Корею и СССР 20х-30х годов тоже не разрушали, хотя они жили в разы беднее, чем, например, Швейцария. По мнению эксперта, основная причина была в том, что ослабла идея.

«Туда шли за идею, она была неправильная, с нашей точки зрения, но она была. Не шли же туда как в садистскую организацию. Сотни тысяч людей участвовали в репрессиях и уничтожении, причем себе подобных, в первую очередь они же уничтожали членов компартии. Они уничтожали, со своей точки зрения, оппортунистов, тех, кто думал иначе, кто имел другую идею. Шла идейная борьба, просто в ужасно садистский способ», - говорит Доний.

По его словам, со временем эта идея деградировала, привела к саморазрушению, когда номенклатура перестала верить и использовала фразеологию, однако не верила в нее. Тогда, отмечает он, было саморазрушение номенклатуры, которая не верила в идеологию, в которую верили уже только рядовые члены компартии.

«В идейном соревновании эта коммунистическая идея, в которой когда-то побеждал интернационализм, когда побеждало социальное равенство, подчинение закону - все это начало проигрывать. Потому что оно было отчаявшееся, самодискредитировано нашим идеям создания отдельных государств. Коммунистическая идея начала проигрывать национальным в состязательности, была проиграна конкурентная борьба», - подытожил Доний.

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