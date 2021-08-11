В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический эксперт Александра Решмедилова поразмыслила над тем, какой будет политика президента США относительно Украины и ее вопросов.
Прежде всего Решмедилова отмечает, что сейчас происходит налаживание американско-российских отношений. «Я не знаю, будет ли это политика сдерживания, политика баланса, или что-то еще. Но в любом случае, в отношениях с РФ чрезмерная близость с Украиной может только навредить интересам США», - подчеркивает она.
Следовательно эксперт делает вывод, что Байден не будет слишком уж погружаться в украинские проблемы. Чтобы не быть голословной, она вспоминает первый анонс встречи президентов Украины и США в Женеве, которая так и не состоялась. Пока что, подчеркивает Решмедилова, Байден нашел время встретиться уже с Тихановской, но до сих пор не с Зеленским.
Кроме этого, она обращает внимание на назначенную дату визита президента Украины: ее выбрали не просто так. По словам гости программы, в таком случае украинская делегация будет минимально контактировать с конгрессменами США, ведь у них сезон отпусков. Попутно Решмедилова касается темы Крымской платформы: даже на ее отправили министра финансов.
«Ермак и Кулеба стремятся расширить контакты с американским истеблишментом, но время им досталось самое непродуктивное», - говорит она. В общем эксперт делает вывод, что любые встречи - или с лоббистами, или с Блинкеном - не дадут достойных результатов.
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Как сообщала Politeka, Решмедилова предположила, какие вопросы будут в центре разговора Зеленского и Байдена.
Также Politeka писала о том, что Якубин заявил, что США отдают рычаги влияния Германии.