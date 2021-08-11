В новом выпуске программы «Культ личности» Руслана Бизяева украинский журналист и политолог Дмитрий Джангиров дал свой прогноз политическим раскладам в США

«За последние полгода в США прибыл миллион незаконных мигрантов. Они в нарушение американских законов пересекли границу, но теперь с ними будут разбираться. Скорей всего, будут холить и лелеять. Демократы рассчитывают, что они станут избирателями. Чтобы дать им гражданство, нужно принять необходимые законы», - говорит он.

Прецеденты были и раньше. Например, первые несколько сот тысяч мигрантов прибыли в США при Рейгане.

«При всех нюансах, в американской политической системе продолжают действовать традиции. Мне кажется, что Байден не будет проводить радикальных действий до промежуточных выборов в 2022 году. Пока все идет к тому, что республиканцы возьмут реванш. У них это эмпирически выведенное правило считается близким к аксиоме, что на промежуточных выборах увеличивает свое представительство партия, проигравшая президентские выборы. Но так как разрыв 3 – 5 мест, они победили больше на 5 мандатов от большинства, а суммарно на десять. Но там часть получили должности и реально большинство 3 мандата. Мы понимаем, что 5 мест – это минималка. При том что пара человек не проголосовала за Пелекси, там еще есть свои внутренние «троцкисты», «марксисты» и «вредители», - отмечает политолог.

Он видит возможность установить новый политический расклад.

«Скорей всего, республиканцы получат большинство в Нижней палате, и, возможно, в Сенате – там 50 на 50. Может, там будет благоприятная ситуация для демократов. Но Калифорния может на днях «покраснеть», - рассказывает Джангиров.

Politeka сообщала, что Куса заявил о проблемах внешней политики Украины, которые разоблачил Батумский саммит.

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