Политолог Руслан Бизяев в эфире программы «Развилка» рассказал, нужна ли современному обществу всеобщая воинская обязанность и срочная служба в армии. По его мнению, уже к концу этого десятилетия нас ждут изменения концепций основных мировых армий
«С точки зрения воспитания мужчины, армия — это неплохой вариант. Но с точки зрения современной военной концепции, призыв на срочную службу, воинская обязанность – это немножко анахронизм, который присутствует в армиях старого типа, по большому счету», - считает Бизяев.
Политолог заявил, что новый виток развития военной науки и военного искусства будет предполагать балансировку между искусственным интеллектом и человеком. По словам Бизяева, все основные огневые задачи на поле боя будет выполнять не человек.
«Соответственно, возрастает роль индивидуальной подготовки каждого бойца. А индивидуальная подготовка каждого бойца — это все-таки ближе к контрактной армии, чем к всеобщей воинской обязанности», - уверен Бизяев.
Для этого, отмечает он, необходимо, чтобы прошло время. Политолог считает, что ключевые мировые армии понемногу начнут к этому переходить уже к концу этого 10-летия, когда будут созданы соответствующие инструменты, в том числе и военно-технические.
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