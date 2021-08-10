В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев рассказал, почему мы можем считать, что независимой Украине уже более ста лет, опираясь на опыт других постсоветских стран.

«На самом деле Украине на данный момент как минимум 103 года. Не правда ли, загадочно получилось, что Украина в 1991 году приняла Акт независимости и от этого момента провозгласила создание украинского государства? Везде пишут, что государство было создано в 1991 году 24 августа, поэтому мы еще молодые и тому подобное», - рассказал Толкачев.

Но, отмечает он, не все государства пошли по тому пути, по которому пошла Украина: например, Литва, Латвия или Грузия провозглашали не независимость, а восстановление независимости и возвращались к решениям, которые были приняты в 1918-1919 годах. То есть, объяснил футуролог, сама идея заключалась в том, что их государство существовало уже давно, в начале 20 века, но потом было оккупировано Россией и превращено в советскую республику.

«Но государство никуда от этого не исчезло, страна продолжала существовать просто изменились политические обстоятельства. По сути, они вернулись к своим историческим истокам. Если бы Украина поступила точно так же, если бы Украина как гордое государство хотело выглядеть постарше, 24 августа 1991 года Верховная Рада должна была принять акт о восстановлении независимости украинского государства и вернуться к 22 января 1918 года», - заявил Толкачев.

Он объяснил, что в этот день Центральная Рада Украинской народной республики провозгласила независимость УНР от Российской Империи, от Временного правительства, и именно тогда мы впервые обрели независимость.

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