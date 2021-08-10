Когда гражданам советуют ехать заграницу - это буквально означает отторгнуть свою территорию. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.

Ведущий акцентирует на том, что граждане - это народ, именно он создает государство и он имеет право на владение каждым его кусочком. В частности, Чаплыга ссылается на Конституцию: недра, земли, леса - все это в собственности народа.

Следовательно, говорит он, правительство не может советовать гражданам ехать заграницу, какие бы причины на это не были. «Кто-то рекомендует, а президент не может рекомендовать, ведь он должностное лицо и в Конституции написано все, что он может делать», - подчеркивает политолог.

По словам эксперта, такие рекомендации и призывы означают отторжение своей территории, отвержение от нее граждан. «Если ты пытаешься выслать своих граждан, лишив их права на долю территории, значит, ты занимаешься геноцидом и гражданской войной, лишая граждан своих конституционных прав», - заключает Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что «строить Латвию» в Украине бесполезно.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о состоянии украинской экономики.