Політолог Михайло Чаплига у своєму блозі «Чаплига. Без питань» розповів про стан української економіки

«В країні схлопується економіка, тому що ніхто не дає кредит. Те, що пропонують банки – це не кредит. Економіка схлопується, значить, на думку НБУ, і обсяг грошей повинен бути менший. Ну логічно, адже НБУ таргетує інфляцію», - впевнений він.

За його словами, менше благ - менше грошей, і, якщо чисельність населення не встигає зменшуватися слідом за звуженням вироблених або викопаних благ, НБУ вважає, що потрібно звужувати гроші. Внаслідок цього, зазначив політолог, багаті стануть фантастично багатими, а бідні – примарами.

«Менше благ – менше грошей, якщо населення не встигає звужуватися за кількістю грошей, значить звузитися кількість грошей у них, а, значить, і населення. Але вже, товариші, в примусовому порядку», - зазначив Чаплига.

При звуженні населення і грошей, каже політолог, кредити стануть ще дорожчі, а економіки стане менше, звузилося нас і грошей – кредит став ще дорожче, ще менше економіки. Таким чином, зазначає він, коло замикається, і ми летимо в прірву.

«Нацбанк не є емісійним центром суверенної країни, не належить країні, а країна – не суверенна, якщо у неї немає емісійного центру. Якщо НБУ служить зовнішнім і таргетує інфляцію, а банки живуть з боргових розписок Мінфіну – ОВДП, які купують на рефінанс, на надруковані гроші з НБУ, то це просто піраміда МММ державного масштабу», - заявив Чаплига.

Нагадаємо, раніше Politeka передавала слова Чаплиги, що найбільш брехлива наука в нашому світі – це статистика.

Крім цього, для Politeka Чаплига заявив, що українці повинні прийняти один одного такими, якими вони є.