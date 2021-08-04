Политолог Михаил Чаплыга в своем блоге «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о состоянии украинской экономики

«В стране схлопывается экономика, потому что никто не дает кредит. То, что предлагают банки, это не кредит. Экономика схлопывается, значит, по мнению НБУ, и объем денег должен быть меньше. Ну логично, НБУ ведь таргетирует инфляцию», - уверен он.

По его словам, меньше благ – меньше денег, и, если численность населения не успевает уменьшаться вслед за сужением произведенных или выкопанных благ, НБУ считает, что нужно сужать деньги. Вследствие этого, отметил политолог, богатые станут фантастически богатыми, а бедные – призраками.

«Меньше благ – меньше денег, если население не успевает сужаться за количеством денег, значит, сузиться количество денег у них, а, значит, и население. Но уже, товарищи, в принудительном порядке», - отметил Чаплыга.

При сужении населения и денег, говорит политолог, кредиты станут еще дороже, а экономики станет меньше, сузилось нас и деньги кредит стал еще дороже еще меньше экономики. Таким образом, отмечает он, круг замыкается, и мы летим в пропасть.

«Нацбанк не есть эмиссионным центром суверенной страны, не принадлежит стране, а страна – не суверенна, если у нее нет эмиссионного центра. Если НБУ служит внешним и таргетирует инфляцию, а банки живут с долговых расписок Минфина – ОВГЗ, которые покупают на рефинанс, на напечатанные деньги с НБУ, то это просто пирамида МММ государственного масштаба», - заявил Чаплыга.

Напомним, ранее Politeka передавала слова Чаплыги, что самая лживая наука в нашем мире – это статистика.

Кроме того, для Politeka Чаплыга заявил, что украинцы должны принять друг друга такими, какими они есть.