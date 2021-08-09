Насколько эффективно проходит вакцинация от коронавируса? Об этом в программе «Акценты» с Татьяной Резвин рассказывает глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Вся вакцинация проводится с целью повышения эпидемиологической эффективности. Иммуногенная эффективность вакцины сохраняется. Но вакцинированные пациенты всё-таки остаются уязвимы для COVID-19. В мировом медицинском сообществе нет солидарности в борьбе с пандемией. В это дело уже непосредственно вмешались и большая политика, и большие финансы фармацевтических компаний. Политики уже начали играть в, по выражению Генерального секретаря ООН, вакцинальный национализм, и ставить национальные интересы выше всеобщих. А стратегическая задача у всех нас общая: победить эпидемию и на мировом уровне, и на уровне своих стран. Но у нас нет общей стратегии и тактики в борьбе с ней», - отмечает эксперт.

Также, по его словам, в вопросе распределения вакцин отсутствует международная солидарность.

«Вакцины распределяются неравномерно, и виноваты в этом и политики, и глобальный фармацевтический бизнес. Также нужно учитывать недобросовестную конкуренцию: политики разных стран поливают грязью чужие вакцины», - говорит Сергей Кравченко.

Как сообщает Politeka, ранее врач-инфекционист Светлана Фёдорова посоветовала перед вакцинацией проконсультироваться с семейным врачом.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев сравнил уровень вакцинации в Украине и в России.