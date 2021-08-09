В своем блоге «Контрольный удар» политолог-международник Максим Яли проанализировал конкурентные преимущества, которыми обладает Путин и Кремль в противостоянии с коллективным Западом в «гибридной войне» с Украиной

Он отметил, что если отбросить в сторону эмоциональную составляющую относительно Путина и попытаться объективно оценить и сравнить его не только с Зеленским, но и лидерами Запада, проанализировать успехи и неудачи предыдущих семи лет российско-украинской войны, а также попытаться представить логику его мышления, то можно прийти к определенным выводам.

«Во-первых, Путин прекрасно знает всех своих основных противников партнёров долгие годы лично. Того же Байдена и Меркель, которые на той неделе официально оформили главную геоэкономическую ось Запада – США-Германия и закрепили её Вашингтонской декларацией по Северному потоку-2», - рассказал Яли.

По словам политолога, Путин знает их ещё со второй половины 00-х, когда они пришли к власти. Он отметил, что за спиной – сотни раундов переговоров, встреч на высшем уровне и в конце концов – «папочек» с личным делом и возможными «грешками» ещё комсомольской или сенаторской молодости или их детей.

«Во-вторых, Путин имеет опыт «перевоспитания» молодых «выскочек» при помощи дестабилизации внутриполитической ситуации. Здесь лучшим примером является Макрон. И эволюция его риторики относительно России и политики Кремля», - заявил Яли.

Эксперт напомнил, что на первой пресс-конференции Макрон отказался давать комментарии российским журналистам, назвав их пропагандистами или что-то вроде того, но буквально через год последовало движение «жёлтых жилетов», где засветились многие участники «русской весны» на Донбассе в 2014-м и было много свидетельств ФСБшных «хвостов». Рейтинги Макрона, отмечает Яли, крайне быстро обрушились и достигли дна, но потом все постепенно стихло, рейтинги начали расти, а Макрон уже улыбался рядом с Путиным на ЧМ по футболу в Москве в 2018-м.

«А сейчас на пару с Меркель он не видит альтернатив Минским соглашениям, разработал кластеры по имплементации троянского коня в законодательство Украины под непонятными широкой публике названием «формулы Штайнмайера» и в упор не замечает участия Россия в конфликте на Донбассе. Официально. Как и миссия ОБСЕ все семь лет работы на Донбассе. Таким образом, главное конкурентное преимущество Путина перед всеми лидерами Запада – время», - заявил Яли.

Как сообщала Politeka, Яли положительно оценил вновь назначенные кадры в силовом блоке.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, почему Белый дом отложил визит Зеленского на более позднюю дату.