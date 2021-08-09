Звукорежиссёр и музыкальный продюсер Владимир Бебешко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о нынешнем образовании. По его словам, образование деградировало.
«Раньше было хорошее образование, а как сейчас – я не знаю. Исходя из уровня журналистики: у меня недавно девушка брала интервью, и она закончила Тараса Шевченко, ей 22 года, ну двух слов не может связать. Кого они выпускают?», - отметил Бебешко.
По мнению продюсера, сейчас образовательная система деградирует, поэтому люди, которые оканчивают университеты, недостаточно компетентны в своих профессиях
«Как же так можно учиться? Не секрет, что есть некоторые заведения, куда мать приходит и «приносит половину свиньи», чтобы дочку устроить. Вы для кого учитесь? Для папы и мамы? Ведь основная масса приходит, приносит дипломы и ставит их на стол, чтобы папы и мамы были довольны», - подчеркнул Бебешко.
Как отметил продюсер, сейчас среди молодежи проглядывается тенденция «учиться ради родителей», что тоже влияет на профессионализм на выходе из университета.
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