Радянська і російська актриса Лариса Удовиченко у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розповіла про зміну тенденцій в кіно. За її словами, час змінює кіно і це треба прийняти.
«Час інший. Час кліпів, кліпового монтажу та швидкої мови. Мова дуже швидка і несмачна, а мова, коли кожне слово має сенс, коли воно буває круглим, приємно слухати. Але це рух часу, і ми потрапили в цей час і треба жити в цьому часі», - зазначила Удовиченко.
На думку актриси, сучасне кіно сильно змінилося, тому вона, як представник старшого покоління, спочатку не могла зрозуміти нових тенденцій в зйомках.
«Я спочатку обурювалася, а тепер я більш спокійно до цього ставлюся», - підкреслила Удовиченко.
За словами актриси, також важливу роль в сприйнятті кіно грає мова, яка за старими правилами зазвичай була схожа з віршами, але зараз в силу зміни тенденцій кіноіндустрії мова стає більш швидкою і механічною.
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