Советская и российская актриса Лариса Удовиченко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказала об изменении тенденций в кино. По её словам, время меняет кино и это надо принять.

«Время другое. Время клипов, клипового монтажа и быстрой речи. Речь очень быстрая и невкусная, а речь, когда каждое слово имеет смысл, когда оно бывает круглым, приятно слушать. Но это движение времени, и мы попали в это время и надо жить в этом времени», - отметила Удовиченко.

По мнению актрисы, современное кино сильно изменилось, поэтому она, как представитель старшего поколения, поначалу не могла понять новых тенденций в съемках.

«Я сначала возмущалась, а теперь я более спокойно к этому отношусь», - подчеркнула Удовиченко.

По словам актрисы, также немаловажную роль в восприятии кино играет речь, которая по старым правилам обычно была схожа со стихами, но сейчас в силу смены тенденций киноиндустрии речь становится более быстрой и механической.

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