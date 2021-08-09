Существует ли вероятность того, что Ирина Верещук возглавит Министерство обороны? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог Игорь Рейтерович.
«Позиция Ирины Верещук может не совпадать с позицией Офиса президента. Я надеюсь, что кампания в Киеве её научила многому – в частности, не доверять бездумно тому, что тебе навязывают, достаточно вспомнить её дикие билборды. Я не уверен, что Верещук готова скрупулёзно выполнять все директивы сверху», - отмечает эксперт.
По его мнению, подготовка у неё есть.
«Вот только захочет ли она выполнять всё то, что ей будут навязывать на Банковой? С одной стороны, эта должность входит в президентскую вертикаль. Но это очень специфическое министерство. Мы видим, что в скандале с Тараном и Хомчаком пострадал Хомчак. К нему можно относиться по-разному, но мне кажется, что снять в первую очередь должны были Тарана, ведь за все эти провалы отвечает министр. Хомчак по должности отвечал за стратегию и тактику, а вот закупки и тому подобное – это по части министра», - говорит Игорь Рейтерович.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Николай Спиридонов также говорил о возможном назначении Ирины Верещук на эту должность.
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Также Politeka сообщала, что военный эксперт Олег Стариков прокомментировал деятельность Андрея Тарана на посту министра обороны.