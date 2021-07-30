Ходять чутки, що Андрій Таран може скоро стати ексміністром оброни. Свою думку щодо цього висловив військовий експерт Олег Старіков у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?».

Гість програми переконаний, що рішення призначити Тарана міністром оборони було імпульсивним та помилковим. Передусім він пояснює, як узагалі повинна працювати кадрова політика: спершу потрібно перевірити штатний послужний список кандидата і проглянути його біографію, зокрема попередні посади, а вже після цього щось вирішувати.

Тим не менш, каже Старіков, з Тараном, очевидно, цю процедуру не провели. «Коли його призначали, начебто не врахували всіх особливостей. Була здійснена певна кадрова помилка. Тому що він ніколи не керував великими армійськими підрозділами», - підкреслює експерт.

Водночас він не радить ЗМІ дозволяти собі надто багато, коли йдеться про сектор оборони і безпеки. «На превеликий жаль, наші ЗМІ в принципі біля цієї справи роздувають хайп», - констатує Старіков. Принагідно він коментує і звільнення Руслана Хомчака, головнокомандувача ЗСУ: йдеться не про міжособистісну проблему, а радше про інституційну.

Як повідомляла Politeka, Старіков розповів, яким Ірина Верещук буде міністром оборони.

Також Politeka писала про те, що Бодров розповів, хто буде працювати в нових структурах МВС.



