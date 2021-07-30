Ходят слухи, что Андрей Таран может скоро стать экс-министром обороны. Свое мнение по этому поводу высказал военный эксперт Олег Стариков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Гость программы убежден, что решение назначить Тарана министром обороны было импульсивным и ошибочным. Прежде всего он объясняет, как вообще должна работать кадровая политика: сначала нужно проверить штатный послужной список кандидата и просмотреть его биографию, в частности предыдущие должности, а уже после этого что-то решать.

Тем не менее, говорит Стариков, с Тараном, очевидно, эту процедуру не провели. «Когда его назначали, вроде бы не учли всех особенностей. Была совершенна определенная кадровая ошибка. Потому что он никогда не руководил большими армейскими подразделениями», - подчеркивает эксперт.

При этом он не советует СМИ позволять себе слишком много, когда речь идет о секторе обороны и безопасности. «К большому сожалению, наши СМИ в принципе возле этого дела раздувают хайп», - констатирует Стариков. Попутно он комментирует и увольнение Руслана Хомчака, главнокомандующего ВСУ: речь идет не о межличностной проблеме, а скорее об институциональной.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, каким Ирина Верещук будет министром обороны.

Также Politeka писала о том, что Бодров рассказал, кто будет работать в новых структурах МВД.