В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев рассказал, на какое будущее рассчитывать Украине - на процветание или на войну.

Гость программы считает события на Востоке Украины 2014 года были знаковыми в том плане, что это должно было потрясти государство и заставить двигаться дальше. «Как мы знаем, скорость движения вперед определяется силой пинка под зад. Вот этого пинка под зад у нас до сих пор пока что нет», - подчеркивает он. Тем не менее, Толкачев подчеркивает, что эта война не смогла стать тем критическим фактором, который способен толкнуть двигаться.

Следовательно, говорит футуролог, следует ожидать в будущем другого потрясения в общенациональных масштабах. Это, считает он, приведет к изменениям в сознании, в обществе, во власти, в самоидентификации украинцев и идентичности вообще. «Поэтому я не исключаю войны», - рассуждает Толкачев и добавляет, что речь идет об отправной точке к качественным изменениям.

Философ утверждает, что подъем вверх невозможно без падения на самое дно. «Я предполагал, что это дно – это было правление Виктора Андреевича Ющенко. Но, как говорится, достигнув дна снизу постучали, и было правление Януковича», - говорит он.

Как отмечает Толкачев, от дна нужно оттолкнуться вверх. В пример он приводит евроинтеграцию, которой ожидало общество после Революции достоинства. Тем не менее, говорит он, оттолкнуться не удалось. «И на данный момент я не могу сказать, что мы стремимся уверенно ко дну», - отмечает Толкачев и добавляет, что ситуация на самом деле не такая катастрофическая, как кажется.

Таким образом, эксперт заключает, что в будущем Украине следует готовиться к войне, к масштабному потрясению, но за этим наступит процветание.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, почему Украине необходимо критическое потрясение.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, зачем Путин оккупировал украинский Крым.



