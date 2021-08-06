Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, чому Україні потрібне критичне потрясіння.

"На жаль, у нас не було критичного потрясіння. У нас безліч потрясінь досить-таки болючих, але це не той копняк під зад, який би змусив рухатися. Часто в своїх лекціях я згадував про феномен жаби. Якщо жабу кинути в окріп — у неї миттєво скорочуються м'язи, і є ймовірність, що вона вистрибне з окропу. А якщо її покласти в холодну воду, і почати цю воду підігрівати — вона звариться і навіть не помітить. Наша біда в тому, що ми звикли варитися", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що українці звикли до поганих новин, зрад від влади, і що в неї йдуть задля наживи.

"До всього цього “триндецю” ми звикли. І він уже не є стимулом порвати кайдани і сказати: "Трясця його матері, що ж це таке". Ми звикли, і це найстрашніше", - додав Толкачов.

Як повідомляла Politeka, Толкачов заявив про Донбас, що ми повинні запропонувати цій території перспективу, проєкти.

Також Politeka повідомляла, що Дюденко зазначив, що на першому місці моральна незалежність, на другому фізична, а на третьому — матеріальна.