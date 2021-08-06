Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, чому Україні потрібне критичне потрясіння.
"На жаль, у нас не було критичного потрясіння. У нас безліч потрясінь досить-таки болючих, але це не той копняк під зад, який би змусив рухатися. Часто в своїх лекціях я згадував про феномен жаби. Якщо жабу кинути в окріп — у неї миттєво скорочуються м'язи, і є ймовірність, що вона вистрибне з окропу. А якщо її покласти в холодну воду, і почати цю воду підігрівати — вона звариться і навіть не помітить. Наша біда в тому, що ми звикли варитися", - сказав Олексій Толкачов.
Він зазначив, що українці звикли до поганих новин, зрад від влади, і що в неї йдуть задля наживи.
"До всього цього “триндецю” ми звикли. І він уже не є стимулом порвати кайдани і сказати: "Трясця його матері, що ж це таке". Ми звикли, і це найстрашніше", - додав Толкачов.
Як повідомляла Politeka, Толкачов заявив про Донбас, що ми повинні запропонувати цій території перспективу, проєкти.
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Також Politeka повідомляла, що Дюденко зазначив, що на першому місці моральна незалежність, на другому фізична, а на третьому — матеріальна.