Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему Украине нужно критическое потрясение.

“К сожалению, у нас не было критического потрясения. У нас множество потрясений довольно-таки болезненных, но это не тот пинок под зад, который бы заставил двигаться. Часто в своих лекциях я вспоминал о феномене жабы. Лягушки. Если лягушку бросить в кипяток — у нее мгновенно сокращаются мышцы, и есть вероятность, что она выпрыгнет из кипятка. А если ее положить в холодную воду, и начать эту воду подогревать — она сварится и даже не заметит. Наша беда в том, что мы привыкли вариться”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что украинцы привыкли к плохим новостям, предательствам от власти, и что в нее идут для наживы.

“Ко всему этому “трындецу” мы привыкли. И он уже не является стимулом порвать цепи и сказать: “Да вашу же мать, что же это такое”. Мы привыкли, и это самое страшное”, - добавил Толкачев.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил о Донбассе, что мы должны предложить этой территории перспективу, проекты.

Также Politeka сообщала, что Дюденко отметил, что на первом месте моральная независимость, на втором физическая, а на третьем — материальная.