Политик, медиа-менеджер и журналист Евгений Рыбчинский рассказал в новом выпуске программы «Монолог. Ще не вмерла», что скрывается за инцидентом с избиением танцора сотрудником Управления госохраны Украины.

«Первого августа танцовщику балета певицы Надежды Дорофеевой посреди дня в центре города в присутствии прохожих тупо проломили голову! Как выяснилось позже после просмотра с камер видеонаблюдения, избиение совершил сотрудник Управления госохраны Украины. На съемке четко видно, что молодой человек в штатском неожиданно бьет кулаком в подбородок пострадавшего, и тот без сознания падает и бьется головой об асфальт. Интересно, что когда вокруг танцора собрались люди, сотрудник УГО подошел и еще раз пнул лежащего без сознания парня ногой. Вроде бытовуха, бывает, особенно на Троещине. Но удошник набросился на артиста только потому, что он - гей и носит серьгу в своем ухе», - говорит он.

Если представитель госорганов бьет представителя меньшинств - национальных, сексуальных или каких-то других - это значит, что такое государство де-факто не является демократическим, толерантным и европейским, делает вывод журналист.

«Это позорное избиение показали как европейские, так и американские телеканалы. Но Москва теперь на весь мир кричит не только о русофобии в Украине, но и о гомофобии. А это уже совсем другой расклад. Зная законы пропаганды, могу сказать: эта ситуация не спонтанная. Избиение не было случайностью. Потому что если преступление делается прямо перед камерами видеонаблюдения, он имеет целью не только то, что видит обычный зритель, а именно то, что потом будет сказано и показано по телевидению. Ведь война продолжается, она везде», - говорит Рыбчинский.

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