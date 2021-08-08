Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предстал в неожиданном амплуа, пока Верховная Рада на каникулах

Об этом пишет бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбук.

«Сверхгигантскую устрицу сорта Арахамия запустили хайпонуть на скотеку! Фиксит себя не на Мальдивах», - написал Матиос и показал соответствующее видео.

«Так вот его уровень....тапёр в кабаке», - отреагировали пользователи Сети.

Также украинцев удивило, что глава президентской фракции зажигает под российскую группу Little Big.

Давид Арахамия даже избрал себе псевдоним для выступления. На сцене он появился как DJ David Braun.

Похоже, что это происходилл во время трехдневного лагеря «ЗеКемп» в Скадовске, куда нардепы ездили делиться опытом с молодежью.

На официальном открытии выступил с речью председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Напомним, Николай Томенко раскрыл, сколько политические партии получили из госбюджета во время каникул.

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