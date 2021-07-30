НАЗК проинформировала о перерасчете за 3 квартал, то есть за июль, август и сентябрь, государственного финансирования в сумме 174 миллиона 320 тысяч гривен для парламентских партий.

Как сообщает «Знай» об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.

Поэтому в это "напряженное и трудолюбивое" для депутатов время (Верховная Рада на каникулах до 7 сентября 2021 года) государство подбросили из наших бюджетных денег:

Слуге Народа - 86, 46 млн.грн.;

ОПЗЖ - 26, 15 млн. грн.;

Родине - 16,39 млн.грн.;

ЕС - 24.94 млн. грн.;

Голоса - 20.38 млн.грн.

Наиболее циничное финансирования партии Медведчука, которого власти обвинили в государственной измене, финансировании терроризма, включила в санкционного списка и... подбросила более 26 миллионов бюджетных гривен для информационного и рекламного защиты от обвинений в течение 3 месяцев. Одним словом выступила неким государственным адвокатом за наши десятки миллионов гривен?!

Более 20 миллионов гривен пойдет Голоса, скорее всего, на рекламную пропаганду одной части партии против другой. Возможно еще и бумага закупят, потому что писать официальные заявления депутатам на туалетной как-то неудобно!

Напомню, что наша команда Рідної Країни последовательно бороться против некотрольованого бюджетного финансирования парламентских партий. Благодаря массовой поддержке нашей петиции было отменено финансирование ряда непарламентских партий, таких как партия Шария и существенно сокращено финансирование парламентских партий в 2020 году.

Тем не менее, никаких изменений в неадекватную и циничную систему финансирования партий не было внесено.

А за период 2016-2021 года партии «бедных и нуждающихся» Медведчука, Рабиновича, Киви, Тищенко, Порошенко, Тимошенко...уже поддержал украинский народ из своих налогов на сумму почти 2,5 МИЛЛИАРДОВ гривен?!