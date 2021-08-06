Как можно оценить украинский внутренний рынок индустрии IТ? На этот вопрос ответил руководитель IT-компании Эдуард Рубин в новой программе «Знай наших» с политологом Тарасом Загородним .

Как сообщает гость программы, сейчас 70-80% всего производства в Украине - это аутсорсинг. И это, подчеркивает он, работа на заграницу. «По внутреннему потреблению мы развивались хорошо где-то до 2008 года, потом это уменьшилось после кризиса, а после 2014 еще больше уменьшилось», - отмечает Рубин.

Относительно мировых показателей по аутсорсингу руководитель IT-компании говорит так: сначала идут Индия, Китай, РФ, Польша, Беларусь, а тогда уже Украина примерно на 4-5 месте. В то же время Рубин объясняет, что в этом вопросе не последнюю роль играет размер территории государства и численность населения, а следовательно о конкуренции с Индией и Китаем говорить трудно.

В то же время IT-технологии, замечает он, дают значительный доход в государственный бюджет Украины: эта сфера занимает третье место сразу после металлургии и сельского хозяйства. Руководитель IT-компании утверждает, что государство достигло такого результата 20-22 года.

Если же говорить о мировом рынке индустрии ІТ, то, подчеркивает он, цифры другие: 60% - это США, 20% - Европа. «А Украина занимает где-то 0,3-0,4% всего мирового рынка. И это наше внутреннее потребление», - сообщает Рубин.

Попутно он подчеркивает, что в развитии IТ-сферы в Украине свою роль сыграл коронавирус. «Последний год пандемии дал резкий толчок вверх как на внутреннем рынке, так и на внешнем», - отмечает руководитель IT-компании.

Как сообщала Politeka, Рубин рассказал, куда надо двигаться Украине, если реформировать IT-образование .