Что происходит с театром во время пандемии? На этот вопрос ответил художественный руководитель театра-студии «Черный квадрат», режиссер Анатолий Неелов в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном».

По словам режиссера, пандемия с карантинными ограничениями негативно отразилась как на театре, так и на других сферах. «А до ковида у нас были сплошные аншлаги, и публика идет. И в других театрах тоже было достаточно неплохо», - утверждает он.

Попутно Неелов вообще объясняет, какой контингент посещает театр. По его словам, количество публики было примерно то же во все времена - сегодня, 10 лет назад, 50 и 70. «Есть такое понятие душевная элита, духовная элита. И это не профессия, это не возраст, это не социальный статус – это состояние души», - подчеркивает гость программы.

Он ссылается на общемировую статистику и отмечает, что зрители театральных представлений - это лишь 6% от всего населения в большом городе. Неелов утверждает, что даже этого небольшого процента вполне достаточно для существования театра.

Остальные же 94%, рассказывает гость программы, не ходят в театр вовсе или же попали туда однажды случайно. «Человек, который ходит в театр… он другой. Неважно, он врач, водитель маршрутки – он эмоционально другой», - объясняет Неелов. По его словам, для восприятия театра нужна совесть, иначе спектакль не понять.

Как сообщала Politeka, Неелов рассказал, с какими экологическими проблемами человечество столкнется в будущем.

Также Politeka писала о том, что Неелов рассказал, почему театр движется в сторону уничтожения жанра.