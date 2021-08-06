Художній керівник театру-студії “Чорний квадрат”, режисер Анатолій Нейолов у програмі “Головне питання з Борисом Бронштейном” розповів, з якими екологічними проблемами людство зіткнеться в майбутньому

"Я песиміст. Я реально розумію, що планета не пробачить, і нам доведеться пристосовуватися до зміненої планети Я думаю, що епоха одноразовості буде знищуватися. Як одноразові стаканчики, так і пластикові пакети. Так, як з телефонами: хочете новий телефон? Здайте старий", - сказав Анатолій Нейолов.

Він зазначив, що потрібне вміння споживати тверезо, а не бездумно. Щоб акцент був на економію ресурсів.

"У Швеції закінчилося сміття. Вони його везуть з Фінляндії, з Норвегії, з Данії. Тому що переробка сміття — це технологічний процес. А у нас просто засмічується все... В майбутньому з цим цивілізація просто повинна буде працювати", - додав Нейолов.

За його словами, в Африці у воді знаходяться метри сміття, і потрібно займатися тим, щоб його ліквідувати.

"Мені здається, що тягар білої людини, як по Кіплінгу — він повернеться", - підкреслив режисер.

Як повідомляла Politeka, відпочиваючі перетворили одеський пляж в смітник, відео: "приносять їжу, а забирати сміття не хочуть".

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