Художній керівник театру-студії “Чорний квадрат”, режисер Анатолій Нейолов у програмі “Головне питання з Борисом Бронштейном” розповів, з якими екологічними проблемами людство зіткнеться в майбутньому
"Я песиміст. Я реально розумію, що планета не пробачить, і нам доведеться пристосовуватися до зміненої планети Я думаю, що епоха одноразовості буде знищуватися. Як одноразові стаканчики, так і пластикові пакети. Так, як з телефонами: хочете новий телефон? Здайте старий", - сказав Анатолій Нейолов.
Він зазначив, що потрібне вміння споживати тверезо, а не бездумно. Щоб акцент був на економію ресурсів.
"У Швеції закінчилося сміття. Вони його везуть з Фінляндії, з Норвегії, з Данії. Тому що переробка сміття — це технологічний процес. А у нас просто засмічується все... В майбутньому з цим цивілізація просто повинна буде працювати", - додав Нейолов.
За його словами, в Африці у воді знаходяться метри сміття, і потрібно займатися тим, щоб його ліквідувати.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Тіна Кароль осоромилася зневажливим зверненням до українців: "З "людішками" явно перебір!"
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Данилко пояснив феномен успіху Олега Винника і "вколов" Скрипку: "Не будуть під це танцювати"
Еллерт зайнявся виправленням недоліків зовнішності після розставання з Мішиною: "Я як пес"
"Мені здається, що тягар білої людини, як по Кіплінгу — він повернеться", - підкреслив режисер.
Як повідомляла Politeka, відпочиваючі перетворили одеський пляж в смітник, відео: "приносять їжу, а забирати сміття не хочуть".
Також Politeka повідомляла, що в Держекоінспекції оголосили про будівництво сучасного комплексу з переробки сміття: що зміниться.