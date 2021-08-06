Художественный руководитель театра-студии “Черный квадрат”, режиссер Анатолий Неелов в программе “Главный вопрос с Борисом Бронштейном” рассказал, с какими экологическими проблемами человечество столкнется в будущем

“Я пессимист. Я реально понимаю, что планета не простит, и нам придется приспосабливаться к измененной планете. Я думаю, что эпоха одноразовости будет уничтожаться. Как одноразовые стаканчики, так и пластиковые пакеты. Так же, как с телефонами: хотите новый телефон? Сдайте старый”, - сказал Анатолий Неелов.

Он отметил, что нужно умение потреблять здраво, а не бездумно. Чтобы акцент был на экономию ресурсов.

“В Швеции закончился мусор. Они его везут с Финляндии, с Норвегии, с Дании. Потому что переработка мусора — это технологический процесс. А у нас просто засоряется все… В будущем с этим цивилизация просто должна будет работать”, - добавил Неелов.

По его словам, в Африке в воде находятся метры мусора, и нужно заниматься тем, чтобы его ликвидировать.

“Мне кажется, что бремя белого человека, как по Киплингу — оно вернется”, - подчеркнул режиссер.

Как сообщала Politeka, отдыхающие превратили одесский пляж в помойку, видео: "приносят еду, а уносить мусор не хотят".

Также Politeka сообщала, что в Госэкоинспекции объявили о строительстве современного комплекса по переработке мусора: что изменится.