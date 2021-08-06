Согласно новым правилам многие украинцы не получат субсидий. Эту ситуацию прокомментировал экономист Олег Пендзин в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» с Любовью Завальнюк

По словам эксперта, сегодня в Украине ситуация складывается так, что большое количество населения останется без субсидии.

Пендзин рассказывает об одной новации, которую правительство вот-вот установит: субсидия на социальные нормы жизни. «То есть, вам субсидию дают не на все квадратные метры, которые у вас есть в пределах квартиры, а только на социальную норму жилья. Все, что сверх того, вы, пожалуйста, платите из своего кармана», - объясняет экономист. Попутно он отмечает, что социальную норму увеличили на половину из-за карантина, стандартно она составляет 52 м2 на 2 человека.

Как рассказывает гость программы, ранее всегда можно было обратиться в комиссию при райгосадминистрации в случае каких-то проблем или особенностей, которые выходили за пределы нормативов Кабинета министров. Пендзин конкретизирует, что речь идет о меньшем или большем количестве прописанных людей, об определенных ситуациях с доходами. «Комиссии, как правило, учитывая ситуацию, предоставляли вам право на получение субсидии. Теперь, с 1 мая, те комиссии прекратили свое существование», - сообщает он.

Теперь же, говорит эксперт, ситуация изменилась и люди вряд ли будут иметь субсидию. Он подчеркивает, что комиссия назначала субсидию 25% людей. Теперь, объясняет экономист, им придется снова подавать документы на ее получение.

Как сообщала Politeka, Пендзин рассказал, кому не дадут субсидию на коммунальные услуги.

Также Politeka писала о том, что Пендзин рассказал, существует ли способ заставить украинский крупный бизнес аккуратно платить налоги.