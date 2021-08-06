Чи існує спосіб змусити український великий бізнес акуратно платити податки? Про це у програмі «Суть подій» на каналі «Знай.ua» розповідає економіст Олег Пендзин
«Потрібно чітко усвідомлювати, що перед законом усі рівні. У світі діє саме такий підхід. При цьому нещодавно країни G7 підписали меморандум-угоду про створення базового оподаткування для транснаціональних корпорацій. Це було зроблено, щоб вони не могли ухилятися від податків шляхом переведення своїх активів в країни, де рівень податків менше, так звані «податкові гавані». Усюди вводиться обов'язковий 15-відсотковий податок на доходи таких корпорацій. Тепер тікай, не втікай, а податки ти все одно заплатиш. Це, на мій погляд, перший крок до встановлення єдиних правил гри у всьому світі. Я думаю, що Україна обов'язково приєднається до цієї ініціативи», - говорить економіст.
Зараз, за його словами, податкова ставка в Україні для олігархів та інших бізнесменів в основному однакова.
«Але олігархи мають можливість перекидати витрати з однієї компанії в іншу, і тим самим скорочувати податок на прибуток. Так і робиться. Але якщо заробітна плата виплачується легально, а на великих підприємствах зазвичай так і буває, то там платиться і весь комплекс податків», - підкреслює Олег Пендзин.
Як повідомляє Politeka, раніше юрист Наталія Чацкіс розповіла про подробиці призначення податку на розкіш.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Полякова на дні народження мами засвітила чоловіка, який набагато її старший: "Ой, Вадюся..."
Удар блискавки забрав життя 17 людей на весіллі: подробиці трагедії
Юсипчук після витівки з ексучасницею "Холостяка" заінтригував появою з відомою блондинкою: "Знову весілля?"
Переможець "МастерШеф "розкрив сумні подробиці роману з учасницею "Холостяка": "Звільнили"
Також Politeka повідомляла про пропозицію ввести податок на корпоративні візитні картки.