Чи існує спосіб змусити український великий бізнес акуратно платити податки? Про це у програмі «Суть подій» на каналі «Знай.ua» розповідає економіст Олег Пендзин

«Потрібно чітко усвідомлювати, що перед законом усі рівні. У світі діє саме такий підхід. При цьому нещодавно країни G7 підписали меморандум-угоду про створення базового оподаткування для транснаціональних корпорацій. Це було зроблено, щоб вони не могли ухилятися від податків шляхом переведення своїх активів в країни, де рівень податків менше, так звані «податкові гавані». Усюди вводиться обов'язковий 15-відсотковий податок на доходи таких корпорацій. Тепер тікай, не втікай, а податки ти все одно заплатиш. Це, на мій погляд, перший крок до встановлення єдиних правил гри у всьому світі. Я думаю, що Україна обов'язково приєднається до цієї ініціативи», - говорить економіст.

Зараз, за ​​його словами, податкова ставка в Україні для олігархів та інших бізнесменів в основному однакова.

«Але олігархи мають можливість перекидати витрати з однієї компанії в іншу, і тим самим скорочувати податок на прибуток. Так і робиться. Але якщо заробітна плата виплачується легально, а на великих підприємствах зазвичай так і буває, то там платиться і весь комплекс податків», - підкреслює Олег Пендзин.

Як повідомляє Politeka, раніше юрист Наталія Чацкіс розповіла про подробиці призначення податку на розкіш.

Також Politeka повідомляла про пропозицію ввести податок на корпоративні візитні картки.