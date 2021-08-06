Существует ли способ заставить украинский крупный бизнес аккуратно платить налоги? Об этом в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» рассказывает экономист Олег Пендзин

«Нужно чётко осознавать, что перед законом все равны. В мире действует именно такой подход. При этом недавно страны G7 подписали меморандум-соглашение о создании базового налогообложения для транснациональных корпораций. Это было сделано, чтобы они не могли уклоняться от налогов путём перевода своих активов в страны, где уровень налогов меньше, так называемые «налоговые гавани». Всюду вводится обязательный 15-процентный налог на доходы таких корпораций. Теперь убегай, не убегай, а налоги ты всё равно заплатишь. Это, на мой взгляд, первый шаг к установлению единых правил игры во всём мире. Я думаю, что Украина обязательно присоединится к этой инициативе», - говорит экономист.

Сейчас, по его словам, налоговая ставка в Украине для олигархов и остальных бизнесменов в основном одинакова.

«Но олигархи имеют возможность перекидывать расходы из одной компании в другую, и тем самым сокращать налог на прибыль. Так и делается. Но если заработная плата выплачивается легально, а на крупных предприятиях обычно так и бывает, то там платится и весь комплекс налогов», - подчёркивает Олег Пендзин.

Как сообщает Politeka, ранее юрист Наталья Чацкис рассказала о подробностях назначения налога на роскошь.

Также Politeka сообщала о предложении ввести налог на корпоративные визитные карточки.