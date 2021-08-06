В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» журналистка Наталья Гуменюк рассказала о своей книге «Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму»

«Сейчас мы говорим про Крымскую платформу, другие вещи. Но когда я писала книжку в 2012 году, да и потом, Крыма было мало в украинском информационном пространстве. Про него как будто забыли: оккупация свершилась, ничего не меняется, ну, еще один политузник, ну, еще три, четыре. Уже ясно, что цены выросли, что российская экономика, да и парады каждый год на Девятое мая одинаковые. Мне было важно сказать, что это тихое изменение, или экологические изменения, которые стали более ощутимы в последний год, и другие вещи – если это не новости каждого дня, это не значит, что ничего не происходит», - рассказывает Гуменюк.

В марте 2019 года она была в Крыму накануне выборов президента Украины.

«Я слышала, как люди говорили об этом на рынке, обсуждали Зеленского. Там еще обсуждали Юлию Тимошенко. Но этот информационный поток со временем очень отстает. Люди помнили ту реальность, реальность Порошенко, Тимошенко, реальность дооккупационной Украины. Мне кажется, что связь населения аннексированного Крыма с Украиной остается», - отмечает она.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что Байден гарантированно не будет принимать участия в Крымской платформе.

Также Politeka писала о том, что Романченко объяснил, зачем России Крым.