Подавляющее большинство жителей Крыма – люди аполитичные, которые не желают обсуждать политику. Об этом автор книги «Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму» Наталья Гуменюк рассказала в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика»

«Они скорей готовы принять власть, потому что обеспокоены тем, как вылечиться от коронавируса, чтобы дети ходили в школу, заработать и решить какие-то жизненные проблемы. Это вообще нормально. И даже в середине этих людей есть те, кто не будет говорить о политике. Такое большинство показывать сложнее всего, его меньше всего показывают в медиа. Эти люди специально не говорят о политике, потому что вся их цель – не говорить об этом. Они не хотят что-то обсуждать, даже когда мы разговаривали», - сообщает Гуменюк.

«Я спрашивала: а куда легче детей отправлять учиться – в Москву или в Киев? Без идеологического вопроса. Технически сейчас легче в Москву, потому что есть одна карточка, по которой можно пересылать деньги, нет связи. Вот такие причины», - рассказывает она.

Есть и явное политическое меньшинство, которое представляет идеологическое руководство Крыма.

«Я побывала на таком событии как «празднование пятилетия «Русской весны» - по сути, оккупации. Туда приехали «Ночные волки» из Москвы, Саратова, Чечни. Там был Аксенов, который говорил: «Путин отдавал приказ захватить Крым». Были люди из так называемой самообороны. Так вот их было не очень много. Нельзя сказать, что это была громадная толпа людей, потому что потом на площади Нахимова в Севастополе сказали, что были по городу массовые шествия радующихся людей. Нет. Их было, по моим ощущениям, даже меньше, чем я видела в 2014 году», - отмечает Гуменюк.

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