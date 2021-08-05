Все достижения и недостижения Украины можно будет увидеть тогда, когда президента РФ Владимира Путина не станет. Так сказал переводчик и ветеран батальона «Айдар» Максим Козуб в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По мнению гостя программы, после смерти президента РФ Украина станет лучше. «Когда же умрет Путин, развалится или не развалится Россия, по крайней мере, сменится власть в Кремле, закончится война и т.д.», - рассуждает он.

С другой стороны, утверждает Козуб, патриотически настроенные круги могут почувствовать некоторую растерянность, даже когнитивный диссонанс. «Потому что тогда нам уже никто не будет мешать, нам не надо будет тратить деньги, силы, время, человеческие ресурсы на войну, и вот станет видно, сколько мы недоработали, недостроили», - отмечает «айдаровец».

В таком случае, объясняет он, сразу разоблачится производительность украинского производства или ее отсутствие, так же и с работой информационной системы и верховенством права. «И там уже нельзя будет свалить на то, что у нас все плохо, потому что Кремль на нас пошел, потому что Путин», - подчеркивает Козуб. Следовательно, говорит он, нужно развиваться, чтобы после смерти Путина государство стало лучше.

Поэтому «айдаровец» советует следить за развитием РФ в сфере быта, науки и техники. В частности он рассказывает о механизме оплаты проезда в общественном транспорте через смартфон. По словам Козуба, в России такие вещи развиваются гораздо активнее, чем в Украине. «А у нас, если бы мы столько делали в этой плоскости, сколько мы говорим и делаем что-то в каких-то плоскостях, таких, пропагандистских. «Ура»-каких-то. Я думаю, что мы бы другую Украину сегодня имели», - констатирует гость программы.

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