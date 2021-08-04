Насколько тот образ, который мы видим на телеэкране, соответствует реальному человеку? Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает телеведущая Снежана Егорова.
«Зачастую телевизионный образ противоположен реальному человеку, потому что телевизор диктует свои правила игры. Есть «большая драматургия», и когда человек встаёт на «лобное место», ему приходится надевать определённую маску. Человек хочет получить не только отклик от аудитории, но и легитимность для каких-то своих идей. На сцене или на телеэкране человек становится персонажем. В первую очередь он играет с аудиторией. Конечно, такой человек – актёр. Просто актёры бывают талантливыми, бывают бездарными, а бывают начинающими, игра которых не совершенна. Такая игра часто приводит к столкновениям и конфликтам. А если правильные игроки ведут правильную игру, то она приносит всем удовольствие», - говорит ведущая.
По её словам, здесь играют роль и стиль, и слог, и дипломатия, и соблюдение определённых правил.
«Как только слон заходит в посудную лавку, он разрушает все правила игры. Не все игроки знают правила, но в любой игре всегда есть конец, судья и счёт. Как только человек перестаёт замечать и помнить то, что происходит, он начинает катастрофически проигрывать», - считает Снежана Егорова.
Как сообщает Politeka, ранее она рассказала об обстоятельствах своего ухода с телеканала «Прямой».
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Также Politeka сообщала, почему, по мнению Егоровой, у Вакарчука и Притулы не получилось стать политиками.