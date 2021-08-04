В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» бывший заместитель министра образования и науки Роман Греба оценил качество украинского дистанционного обучения.

Прежде всего гость программы замечает, что пандемия стала вызовом не только для Украины, но и для всего мира. В то же время, говорит он, эта ситуация позволила разрабатывать определенные положительные практики. «Было все-таки группирование людей вокруг идеи того, что должно быть онлайн-образование, должно быть дистанционное образование», - отмечает Греба.

Но теперь, как говорит экс-заместитель главы МОН, пришло время оценивать результаты проведенной работы. В частности, он обращает внимание на отсутствие всеобщего доступа к образованию онлайн. «Как-то худо-бедно дети учились», - комментирует Греба. Он напоминает, что украинские села имеют проблемы с интернетом, и в принципе при низких доходах трудно обеспечить детей всей необходимой техникой.

К качеству этого обучения гость программы также задает вопросы. В целом он придерживается мнения, что время покажет это позже, но не может не отметить низкие результаты ВНО по математике. «Я не могу сказать, что мы выполнили свое домашнее задание на 5 или даже на 3 по старой системе оценивания или на 9 баллов по новой системе оценивания», - утверждает Греба.

Экс-заместитель главы МОН заключает, что были как положительные, так и отрицательные моменты, но самое главное - другое: «Несмотря на пандемию, обучение продолжилось».

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