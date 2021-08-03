Чи повинні міські громади впливати на шкільну систему?Свій погляд на це питання у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» висловлює глава селища міського типу Немішаєве Сергій Замідра.

«Я вважаю, місцева влада повинна впливати не стільки на школу, скільки на позашкільну освіту. Дітям потрібна площадка, де вони можуть збиратися, бажано під наглядом старших, а не просто десь сидіти та кудись дивитися. І такий ресурс потрібний їм саме тоді, коли він потрібен, а не через місяць. І коли є такі механізми, потрібно просто дати дітям можливість навчатися додатково. Тоді молодь змінюється, вона стає більш активною. Ми вже починали робити щось подібне, запускали молодіжний парламент. Тоді почалися зміни, які потім дійшли й до шкіл. Одна з них почала розвивати проєкт «Демократична школа», був запущений ряд інших цікавих проєктів», - розповідає він.

За його словами, проєкт демократичної школи навіть пережив молодіжний парламент.

«В першу чергу потрібно підіймати неформальну освіту. Тут багато що залежить від того, скільки грошей виділяє громада на молодіжну політику. А вони йдуть за тією ж статтею, що й кошти на розвиток громадянського суспільства, підтримку тих активістів і проєктів, які ще тільки ростуть», - говорить Сергій Замідра.

Як повідомляє Politeka, раніше політик Геннадій Балашов розповів про те, як, на його думку, слід стимулювати освітню сферу.

Також Politeka повідомляла, що економіст Рахімбек Абдрахманов закликав українців розвивати в своїй країні освіту.