Должны ли городские общины влиять на школьную систему?Свой взгляд на этот вопрос в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает глава посёлка городского типа Немешаево Сергей Замидра.

«Я считаю, местная власть должна влиять не столько на школу, сколько на внешкольное образование. Детям нужна площадка, где они могут собираться, желательно под присмотром старших, а не просто где-то сидеть и куда-то смотреть. И такой ресурс нужен им именно тогда, когда он нужен, а не через месяц. И когда есть такие механизмы, нужно просто дать детям возможность обучаться дополнительно. Тогда молодёжь меняется, она становится более активной. Мы уже начинали делать нечто подобное, запускали молодёжный парламент. Тогда начались перемены, которые затем дошли и до школ. Одна из них начала развивать проект «Демократическая школа», был запущен ряд других интересных проектов», - рассказывает он.

По его словам, проект демократической школы даже пережил молодёжный парламент.

«В первую очередь нужно поднимать неформальное образование. Здесь многое зависит от того, сколько денег выделяет громада на молодёжную политику. А они идут по той же статье, что и средства на развитие гражданского общества, поддержку тех активистов и проектов, которые ещё только растут», - говорит Сергей Замидра.

Как сообщает Politeka, ранее политик Геннадий Балашов рассказал о том, как, по его мнению, следует стимулировать образовательную сферу.

Также Politeka сообщала, что экономист Рахимбек Абдрахманов призвал украинцев развивать в своей стране образование.