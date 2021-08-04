Скоро состоится Крымская платформа, но чего от нее ожидать? На эту тему рассуждает кандидат политических наук Алексей Якубин в новой программе «Главное» на канале «MY.UA».

Прежде всего Якубин обращает внимание на дату проведения Крымской платформы: первоначально это должна была быть еще нынешняя весна, но теперь - 23 августа. По его мнению, такую дату выбрали, учитывая близость ко Дню Независимости, ведь мировые лидеры все равно будут в Украине и не смогут отказаться от участия в Крымской платформе.

Тем не менее, этим планам, говорит кандидат политических наук, не суждено было сбыться: со всех сторон прозвучали отказы от мировых лидеров приехать. «Ожидалось, что на Крымскую платформу приедет Джо Байден, которому отправляли приглашение, но он не приедет, а вместо него приедет министр транспорта. Ожидалось, что приедут лидеры Франции и Германии, но они тоже не приедут», - рассказывает Якубин и добавляет, что аналогичная ситуация и с Эрдоганом.

По его мнению, украинская власть планировала сделать из Крымской платформы второй Нормандский формат. «Вроде бы есть Нормандский формат, но там есть проблемы, а вот Крымская платформа нечто новое. Но по типу Нормандского формата, где будут регулярные встречи лидеров мировых держав», - объясняет эксперт. Итак, он заключает, что Крымская платформа будет немного другой, чем ожидалось.

Попутно Якубин вспоминает об ожиданиях украинской власти от администрации Байдена: она должна быть антироссийской, но вместо этого скорее всего лишь использует жесткую риторику, а действует мягко, заботясь о своих интересах. «И это, по сути, влияет на Крымскую платформу», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Якубин поразмыслил над возможными результатами Крымской платформы.

Также Politeka писала о том, что Якубин рассказал, как состоится Крымская платформа без мировых лидеров.



