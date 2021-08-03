Стоит ли политикам и чиновникам выражать собственное мнение и есть ли у них на это право? На этот вопрос ответил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

Гаврилечко считает, что чиновник имеет определенные обязательства, а потому высказывать собственное мнение относительно чего-то он просто так не может. «Тогда, наверно, прежде чем что-то сказать, чиновник должен повесить на себя табличку: «В ближайшие 10 минут я не чиновник, а частное лицо. Вот мое заявление об уходе добровольном с должности. Я сейчас что-то скажу, а потом заявление заберу обратно», - иронизирует гость программы.

Тем не менее, говорит он, именно эту тенденцию можно наблюдать в последнее время. «Я вообще не очень понимаю, что такое личное мнение чиновника, высказанное публично», - говорит эксперт.

Он отмечает, что сегодня понятие эксперта и чиновника в определенной степени сдвинулись. По словам Гаврилечко, к первым выставляют претензии за выражение собственного мнения, а вторые не несут ответственности за свои комментарии о чем-либо. «И все это считают абсолютно нормальным явлением», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Гаврилечко рассказал об особенностях украинской системы управления .