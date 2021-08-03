Каждое решение, направленное на ограничение экономических прав какой-либо категории граждан — это новый повод для протестов. Так в своем блоге заявил политолог Виктор Таран, а также назвал непростые вызовы, которые ожидают Украину осенью.

Одним из таких, по мнению политолога, является вызов для Украины на международной арене, который, в частности, связан с последними действиями Европы и США. Так, касательно отношений с Германией, он считает, что ситуация становится угрожающей.

«Заявления госпожи Меркель более интенсивно выполнять политические пункты Минских соглашений и принять политические решения относительно имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство прямо показывают, что Европа в угоду России готова оказать давление на нынешнее политическое руководство страны», - считает Таран.

По его словам, в случае объявления скорых выборов и продвижение в направлении особого статуса немедленно возрастают риски внутренней дестабилизации, а в случае отказа - та же дестабилизация, но с активными внешними вмешательствами. Кроме этого, политолог отметил, что визит Президента Украины в США откладывается не из технических причин.

«Стороны не готовы, домашние задания не выполнены, идет согласование позиций. Кроме решений по формированию ВККС и ВРП, на очереди - закон о СБУ, назначение руководителя САП, и, конечно, возвращения воздействий на Нафтогаз. Провести все дипломатические переговоры в таких сложных условиях - первый супервызов, и надо получить хоть какие-то плюсы, кроме и так принадлежащих нам 2,7 млрд долларов от МВФ в виде CDR. И пока визит в США откладывается, Европа с Россией будут продолжать давить на Украину», - говорит Таран.

Второй вызов, который ожидает Украину осенью, по мнению политолога - социально-экономическая ситуация, а прежде всего цены на газ. Таран отметил, что мировые цены выросли до того уровня, при котором украинский потребитель их не сможет платить. Он также добавил, что кампания назначения новых субсидий не укладывается в сроки, а новые правила отсекли от субсидий много домохозяйств с 3 млн получателей помощи.

«Если правительство не предложит быстрые и системные решения проблемы, то тарифный майдан может начаться уже после первой платежки отопительного сезона. Если Рада примет упрощенную процедуру выселения неплательщиков по долгам — эти граждане придут выселять уже саму власть. Каждое решение, направленное на ограничение экономических прав какой-либо категории граждан — это новый повод для их протестов», - заявил Таран.

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